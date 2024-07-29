Червяков: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Торпедо»

Полузащитник московского «Торпедо» Руслан Червяков высказался об известном российском нападающем Артёме Дзюбе.
«Дзюба - сильный нападающий. Об этом говорят его статистика и клубы, за которые играл. Хотел бы его еще увидеть в РПЛ. И в «Торпедо» хотел бы», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что последним местом работы Дзюбы был московский «Локомотив». 35-летний нападающий поучаствовал в 39 поединках столичного коллектива, отметившись 12 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. После окончания прошлого сезона Артём покинул «железнодорожников» на правах свободного агента.
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