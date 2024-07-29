Григорян высказался о старте работы Станковича в «Спартаке»

Известный футбольный тренер Александр Григорян поделился мнением о работе нового наставника московского «Спартака» Деяна Станковича.

«Спартак» с «Химками» предстал другой командой. Станкович достаточно много замен сделал. Он находится ещё на том этапе, когда познаёт возможности игроков», - высказался Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

В рамках второго тура Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде обыграл «Химки» со счетом 3:1. В стартовом матче москвичи потерпели поражение от «Оренбурга» - 0:2.

После двух туров «красно-белые» с тремя баллами располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.