«Динамо» купило нового нападающего

Нападающий марокканского клуба «Раджа Касабланка» Мехди Маухуб перешел в московское «Динамо», об этом сообщается на страницах авторитетного портала Transfermarkt.

Как информирует источник, российский топ-клуб приобрел 21-летнего футболиста за 1,8 миллиона евро. Трудовое соглашение центрфорварда с «бело-голубыми» рассчитано до конца июня 2029 года.

В последнем матче «Динамо» на своем победило «Локомотив» со счетом 3:1. После двух проведенных туров подопечные Марцела Лички занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке чемпионата страны «бело-голубые» на выезде сыграют с «Акроном».