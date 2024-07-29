Погостнов назвал цель «Локомотива» в новом сезоне

Игрок столичного «Локомотива» Егор Погостнов высказался о гостевом поединке с «Динамо». Московское дерби завершилось поражением «железнодорожников» со счетом 1:3.
«В матче с «Динамо» мы не реализовали свои моменты, а также невнимательно сыграли при стандартах у своих ворот. Цель на сезон - выигрывать каждый матч и идти от игры к игре», - передает слова защитника «Чемпионат».
Напомним, что в стартовом матче «Локомотив» на своем поле победил «Акрон» со счетом 3:2. После двух проведенных туров подопечные Михаила Галактионова занимают шестое место в турнирной таблице.
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