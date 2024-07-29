Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

12 голов в трёх матчах: реально ли «Зениту» добраться до отметки в 100 голов по итогам сезона

29 Июля 2024 • 12:00 Комментировать

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что в год своего столетия «Зенит» должен поставить задачу забить 100 голов в сезоне во всех турнирах, так как особой интриги в чемпионате не ожидается. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, возможен ли такой вариант.

Матчи

В отсутствие еврокубков сейчас в России за сезон можно провести максимум 43 официальных матча, три из которых «Зенит» уже сыграл. Напомним, в матче OLIMPBET-Суперкубка России «сине-бело-голубые» разгромили «Краснодар» (4:2), после чего в двух турах РПЛ забили по четыре мяча «Крыльям Советов» (4:0) и «Рубину» (4:0).

Всего в рамках чемпионата России «Зенит» проведёт 30 матчей плюс одна игра за Суперкубок. Что касается Кубка России, то там подопечные Сергея Семака могут сыграть максимум 12 раз, из них команда гарантированно проведёт шесть матчей группового этапа, остальные шесть — в плей-офф.

Статистика

Изучим последние два сезона «Зенита», когда стал действовать новый формат национального Кубка. В сезоне-2022/23 клуб принял участие в 30 матчах РПЛ, в которых забил 74 мяча, опередив ближайшего преследователя по этому пункту на 12 голов. На групповом этапе Кубка России «Зенит» отличился шесть раз, а в плей-офф команда провела всего два матча, суммарно забив четыре гола. Приплюсуем сюда четыре мяча в ворота «Спартака» в Суперкубке страны. Итог — 88 мячей.

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» сильно просел в плане результативности, а также были большие проблемы с игрой, но сейчас говорим только о цифрах. В 30 турах петербуржцы забили 52 гола, в шести играх группового этапа Кубка России было забито девять мячей. В плей-офф национального Кубка «Зенит» отличился пять раз, в Суперкубке голов не забили. Итог — 66 голов.

100 голов

Неизвестно, сколько матчей проведёт «Зенит» в текущем сезоне, но минимум будет сыграно 37 поединков. Если клуб не сможет пробиться в плей-офф Кубка России, то для достижения цели в оставшихся 34 встречах придётся забивать больше 2,5 гола в каждой встрече. Однако если взять максимальное количество матчей, то задача будет немного проще. За игру придётся забивать 2,2 гола.

Учитывая высокую результативность «Зенита» на старте сезона, а также появление Максима Глушенкова, забившего пять из 12 голов, то складывается впечатление, что «сине-бело-голубым» по силам выполнить этот челлендж. Конечно, команда будет проседать в каких-то матчах, но почему бы не накидать условному «Акрону», который любит высоко обороняться, или «Локомотиву» со «Спартаком», которые имеют серьёзные проблемы в обороне.

ПрогнозТотал голов «Зенита» в сезоне-2024/25 больше 99,5.

Селюк бросил вызов «Зениту»

Мостовой пошутил об изменении формата РПЛ, чтобы «Зенит» забил 100 голов в юбилейный год

Дмитрий Миляев


Сможет ли «Зенит» забить 100 голов в сезоне-2024/25?
Да, без проблем Нет, это нереально!
РезультатыАрхив
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Ольмо готов перейти только в один клуб «Спартак» усилится российским вингером — трансфер почти согласован «Барселона» получила крупное предложение по Рафинье Эндрик повторил действие Роналду и Мбаппе на презентации в «Реале» Холанн выбрал будущее в Испании, Зидан возглавит гранд в Испании, а Мбаппе всех шокировал всё в той же Испании – в главных слухах недели «Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25 «Манчестер Юнайтед» выбирает из двух полузащитников «Реала»
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Ольмо готов перейти только в один клуб Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне»
Спортивные новости
В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июля
12:24 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» назвали причину, почему не подпишут Дзюбу
12:09 · Россия. Премьер-лига
Камоцци оценил дебют Барко за «Спартак»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Тормена: «С «Динамо» ужасно сыграли все игроки «Краснодара»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал клуб РПЛ, в котором грядёт отставка тренера
11:59 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» интересуются игроком «Ахмата» слухи
11:52 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отправит Дмитриева в другой клуб РПЛ
11:45 · Россия. Премьер-лига
Петров стал рекордсменом «Краснодара»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Названы 11 лучших игроков второго тура РПЛ
11:27 · Россия. Премьер-лига
Кечинов назвал переломный момент матча «Химки» - «Спартак»
11:21 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» сообщил о назначении нового технического директора
11:00 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Вряд ли Чалов достигнет моего уровня в Испании»
10:49 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» рассказали о кредите доверия к Иличу
10:37 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» назвали причину провального старта в РПЛ
10:18 · Россия. Премьер-лига
Комличенко ответил на вопрос об уходе из «Ростова»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Ловчев считает, что Соболев обиделся на «Спартак» из-за Джикии
10:06 · Россия. Премьер-лига
Шелия подвёл итоги матча «Оренбург» - «Ахмат»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Спартак» это далеко не «Зенит»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Червяков: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Торпедо»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Григорян высказался о старте работы Станковича в «Спартаке»
09:28 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» купило нового нападающего
09:07 · Россия. Премьер-лига
Погостнов назвал цель «Локомотива» в новом сезоне
09:00 · Россия. Премьер-лига
Губерниев прокомментировал победу «Спартака»
08:52 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Краснодару» категорически не хватает Кордобы»
08:46 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Динамо» показало, что может бороться с «Зенитом»
08:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» - об Аршавине: «Футболист из него интереснее, чем эксперт»
Все новости
Рекомендуем