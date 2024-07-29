12 голов в трёх матчах: реально ли «Зениту» добраться до отметки в 100 голов по итогам сезона

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что в год своего столетия «Зенит» должен поставить задачу забить 100 голов в сезоне во всех турнирах, так как особой интриги в чемпионате не ожидается. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, возможен ли такой вариант.

Матчи

В отсутствие еврокубков сейчас в России за сезон можно провести максимум 43 официальных матча, три из которых «Зенит» уже сыграл. Напомним, в матче OLIMPBET-Суперкубка России «сине-бело-голубые» разгромили «Краснодар» (4:2), после чего в двух турах РПЛ забили по четыре мяча «Крыльям Советов» (4:0) и «Рубину» (4:0).

Всего в рамках чемпионата России «Зенит» проведёт 30 матчей плюс одна игра за Суперкубок. Что касается Кубка России, то там подопечные Сергея Семака могут сыграть максимум 12 раз, из них команда гарантированно проведёт шесть матчей группового этапа, остальные шесть — в плей-офф.

Статистика

Изучим последние два сезона «Зенита», когда стал действовать новый формат национального Кубка. В сезоне-2022/23 клуб принял участие в 30 матчах РПЛ, в которых забил 74 мяча, опередив ближайшего преследователя по этому пункту на 12 голов. На групповом этапе Кубка России «Зенит» отличился шесть раз, а в плей-офф команда провела всего два матча, суммарно забив четыре гола. Приплюсуем сюда четыре мяча в ворота «Спартака» в Суперкубке страны. Итог — 88 мячей.

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» сильно просел в плане результативности, а также были большие проблемы с игрой, но сейчас говорим только о цифрах. В 30 турах петербуржцы забили 52 гола, в шести играх группового этапа Кубка России было забито девять мячей. В плей-офф национального Кубка «Зенит» отличился пять раз, в Суперкубке голов не забили. Итог — 66 голов.

100 голов

Неизвестно, сколько матчей проведёт «Зенит» в текущем сезоне, но минимум будет сыграно 37 поединков. Если клуб не сможет пробиться в плей-офф Кубка России, то для достижения цели в оставшихся 34 встречах придётся забивать больше 2,5 гола в каждой встрече. Однако если взять максимальное количество матчей, то задача будет немного проще. За игру придётся забивать 2,2 гола.

Учитывая высокую результативность «Зенита» на старте сезона, а также появление Максима Глушенкова, забившего пять из 12 голов, то складывается впечатление, что «сине-бело-голубым» по силам выполнить этот челлендж. Конечно, команда будет проседать в каких-то матчах, но почему бы не накидать условному «Акрону», который любит высоко обороняться, или «Локомотиву» со «Спартаком», которые имеют серьёзные проблемы в обороне.

Прогноз: Тотал голов «Зенита» в сезоне-2024/25 больше 99,5.

Селюк бросил вызов «Зениту»

Мостовой пошутил об изменении формата РПЛ, чтобы «Зенит» забил 100 голов в юбилейный год

Дмитрий Миляев