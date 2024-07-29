Губерниев прокомментировал победу «Спартака»

Известный комментатор Константин Губерниев высказался о победе московского «Спартака» над «Химками» в матче второго тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли со счетом 3:1.

«Интересно, либо это «Спартак» обретает себя, либо просто соперник пока недостаточно хорош. Тем не менее первая высота взята. «Спартак» после невыразительного старта в целом выглядел ничего», - передает слова комментатора «Матч ТВ».

После двух туров чемпионата России «Спартак» набрал три балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Деяна Станковича сыграют на своем поле с «Крыльями Советов».