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Губерниев прокомментировал победу «Спартака»

29 Июля 2024 • 09:00 Комментировать

Известный комментатор Константин Губерниев высказался о победе московского «Спартака» над «Химками» в матче второго тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли со счетом 3:1.

«Интересно, либо это «Спартак» обретает себя, либо просто соперник пока недостаточно хорош. Тем не менее первая высота взята. «Спартак» после невыразительного старта в целом выглядел ничего», - передает слова комментатора «Матч ТВ».

После двух туров чемпионата России «Спартак» набрал три балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Деяна Станковича сыграют на своем поле с «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Дмитрий Губерниев ещё теги
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