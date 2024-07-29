Созин: «Краснодару» категорически не хватает Кордобы»

Эксперт Андрей Созин поделился мнением о матче второго тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Краснодар» в этом матче я не понял. Ему категорически не хватает Кордобы. Хозяева не смогли победить на классе, нужно качество. Когда вернётся Кордоба – оно появится», - передает слова Созина «Чемпионат».

После двух проведенных туров краснодарский коллектив набрал два балла и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче Премьер-лиги подопечные Мурада Мусаева на выезде померяются силами с воронежским «Факелом».