Даса: «Динамо» показало, что может бороться с «Зенитом»

Защитник столичного «Динамо» Эли Даса высказался о возможной конкуренции с петербургским «Зенитом» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В последнем сезоне мы показали, что можем бороться с «Зенитом». Конечно, у них очень хорошая команда с сильными игроками. Сложно с ними соревноваться, но давайте посмотрим, что получится», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» упустило чемпионский титул в последнем туре, уступив на выезде «Краснодару» со счетом 0:1.

По итогам двух туров нового сезона РПЛ «бело-голубые» и «Зенит» занимают первые два места в таблице.