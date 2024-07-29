Игрок «Краснодара» - об Аршавине: «Футболист из него интереснее, чем эксперт»

Хавбек «Краснодара» Данила Козлов поделился мнением о сравнениях с бывшим игроком петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андреем Аршавиным.

«Как мне сравнения с Аршавиным? Футболист из него интереснее, чем эксперт. Поэтому мне это очень льстит», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 19-летний Козлов является воспитанником академии «Зенита». В конце прошлого месяца «Краснодар» объявил о переходе перспективного футболиста. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор до 2029 года.

В новом сезоне Премьер-лиги краснодарский коллектив стартовал с двух ничейных результатов.