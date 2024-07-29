Мирзов высказался об отменённом голе в ворота «Спартака»

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал отмененный гол во вчерашнем поединке против «Спартака» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

«Не знаю, надо смотреть. Когда гол отменяли, непонятно, то ли попал, то ли не попал. Мне показалось, что не попал по ноге», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что хавбек «Химок» Лукас Вера забил гол на 41-й минуте. Но у его одноклубника Антона Заболотного был фол в моменте ранее. Судья Василий Казарцев принял решение отменить взятие ворот после просмотра VAR.

Поединок завершился домашним поражением «Химок» со счетом 1:3.