Мирзов назвал причину поражения от «Спартака»

Хавбек подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов в беседе с журналистами коротко высказался о домашнем поединке против столичного «Спартака» в рамках второго тура Премьер-лиги.

«Две нелепые ошибки привели к двум голам. После пропущенных мячей уже тяжело было что-то сделать. Но начали игру хорошо», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок в Химках завершился уверенной победой «красно-белых» со счетом 3:1.

После двух туров Премьер-лиги подмосковная команда набрала один балл и занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата «Химки» на выезде встретятся с казанским «Рубином».