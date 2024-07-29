Пименов: «ЦСКА – один из главных претендентов на борьбу с «Зенитом»

«Думаю, у ЦСКА еще будут усиления. Да и уже укомплектован состав, наконец‑то у команды появляется скамейка. ЦСКА – один из главных претендентов на борьбу с «Зенитом» в РПЛ», - передает слова Пименова телеканал «Матч ТВ».