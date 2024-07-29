Пименов: «ЦСКА – один из главных претендентов на борьбу с «Зенитом»

Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов оценил перспективы столичного ЦСКА в новом сезоне Российской премьер-лиги.
«Думаю, у ЦСКА еще будут усиления. Да и уже укомплектован состав, наконец‑то у команды появляется скамейка. ЦСКА – один из главных претендентов на борьбу с «Зенитом» в РПЛ», - передает слова Пименова телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что во втором туре чемпионата страны «армейцы» на выезде разгромили «Пари НН» со счетом 3:0. В следующем поединке Премьер-лиги ЦСКА на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» примет «Оренбург». Встреча состоится в воскресенье, 4 августа.
Бан пользователя