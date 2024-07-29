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Дьяков: «Не надо петь дифирамбы «Спартаку»

29 Июля 2024 • 07:55 Комментировать

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о гостевой победе московского «Спартака» над «Химками» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».

«Спартак» более классная команда, более молодая, чем у «Химок». Поэтому не надо петь дифирамбы «Спартаку», он сделал то, что должен был сделать», - передает слова Дьякова Vprognoze.ru.

После двух проведенных туров «Спартак» набрал три балла и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с самарскими «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Виталий Дьяков ещё теги
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