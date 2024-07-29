Бушманов оценил первую победу «Спартака» в РПЛ

Бывший футболист Евгений Бушманов высказался о гостевой победе столичного «Спартака» над подмосковными «Химками» в рамках второго тура чемпионата России. «Красно-белые» выиграли со счетом 3:1.

«Очень важная и нужная победа. Второй тайм провели достаточно хорошо. Было неплохо. «Спартак» перестраивается с новым тренером, но процесс только начался», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

По итогам двух туров Премьер-лиги «Спартак» набрал три балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре московский клуб на домашнем стадионе сыграет против «Крыльев Советов».