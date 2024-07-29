Сперцян: «Так не может продолжаться»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал ничейный результат в поединке второго тура РПЛ против махачкалинского «Динамо». Матч завершился со счетом 0:0.
«Тяжёлый матч. Остаётся готовиться, анализировать. Так не может продолжаться. У нас действительно многое не получалось. Но не было недооценки. Почему три игры не можем победить? Трудно сказать», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что в двух турах краснодарский клуб набрал два балла и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны «быки» встретятся с воронежским «Факелом».
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