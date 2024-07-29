Стипиди: «Станковича не надо было забрасывать камнями»

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

- Зря на Станковича накинулись после поражения «Спартака» в Оренбурге. Там «Спартак» поплатился из-за самоуверенности. Да, «Оренбург» на контратаках играх здорово и по делу победил, вопросов нет. Но не надо было забрасывать Станковича камнями и рассказывать, что его уже выгонять надо. У нас же всегда так: если выигрываешь – ты король, если нет – ты под ковром. Считаю такой подход глупостью, – сказал Стипиди.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» выиграл у «Химок» со счётом 3:1.