​Богосавац: «Мы смогли собраться»

В российском футболе прошли матчи второго тура, грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом», и защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац прокомментировал этот результат. Он считает, что его команда смогла собраться по ходу матча и сыграла вполне достойно, создав несколько голевых ситуаций:

- Они хорошо начали игру, но мы смогли собраться и стали показывать свой футбол, в который договорились играть в раздевалке. Обе команды имели моменты для взятия ворот, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата «Ахмату» предстоит сыграть против московского «Локомотива».