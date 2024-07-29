Красавчики Барко и Угальде, феномен Глушенкова и Вендела, мученики с Волги

Станковича пока не уволят

«Спартак» вошёл во вкус – прорвало «красно-белых». Вот и повержены в гостях «Химки». Хотя несладко было на душе у Станковича, когда Вера открыл счёт в первом тайме. Спартаковцев спас ВАР – Заболотный сфолил в начале голевой атаки «Химок». До перерыва ВАР ещё раз сыграл в пользу «красно-белым» – пенальти. Только Бонгонда решил не переиграть с одиннадцати метров Обухова. Получается, что в двух матчах РПЛ с участием «Химок» не реализованы три из трёх пенальти (все в первых таймах).

Второй тайм стал бенефисом южноамериканцев. Барко не был настроен тянуть резину и забил в первом же своём матче за «Спартак». Шикарный удар в девятку со стандарта – предыдущий раз со штрафного за «красно-белых» забивал Ларссон в далёком 2021-м. А от Угальде вынимать «Химки» не хотели? Манфред наконец разразился первым голом за «Спартак» в чемпионате. Бабич довёл счёт до крупного, однако Бутта Магомедов всё же скрасил пилюлю химчанам. Что там Глушаков? Вышел на замену, но не наказал «Спартак». 1:3.

Куцее «Динамо» не хворает

«Зенит» с шиком пробил третий подряд волжский выезд. В Волгограде был Суперкубок, в Самаре и Нижнем Новгороде – Премьер-лига. Опять четыре мяча забили питерцы. Даже Изидор записался голом в протоколе – у него на «Рубин» особый нюх (именно казанцев он огорчал в прошлый раз в рамках РПЛ). Также забивали Кассьерра и Педро. Ну а Глушенков с передачи Вендела – это уже классика. Правда, эта парочка соорудила не дубль, как до того два раза, а только один гол. 0:4.

«Динамо» против «Локомотива» – первое московское дерби в новом чемпионате. «Динамо» приноровилось забивать по три за матч. То «Факелу», то «Локомотиву». Причём Тюкавин оба раза без гола. Раз состав у «бело-голубых» экспериментальный, то и забивают неожиданные люди – Гагнидзе и Майсторович. А ещё Бителло. «Локомотив» тянет за собой Воробьёв – но не всегда вытягивает. 3:1.

Преображение «Ростова» и ЦСКА

«Акрон» показал, что его симпатичная игра в первом туре не была случайностью. Проиграв «Локомотиву», новичок РПЛ грохнул в гостях «Факел», праздновавший новоселье на одноимённом стадионе. Тимошенко и Солтмурад Бакаев порешали судьбу матча после перерыва – 0:2. «Факел» опять не обошёлся без удаления. Воронежцы целый тайм играли в меньшинстве из-за красной карточки Маркова.

«Ростов» и ЦСКА, скучно и сухо сыграв между собой в первом туре, расчехлились на волжских выездах. «Ростов» не пожалел «Крылья Советов». Те сами начали себя закапывать автоголом Солдатенкова. Голенков забил на первой же минуте после выхода на замену, Орозко подарил самарцам робкую надежду, но Лангович наглядно показал, какая команда сейчас сильнее. 1:3. Хотя год назад там же было 5:1.

«Акрон» круче соседей

За ЦСКА в нижнем отличились представители всех линий, кроме вратарской – Мусаев, Дивеев, Обляков. У Акинфеева была своя функция – хрустнуть двухсотый победный «сухарь» в чемпионате. 0:3. Чалов, вероятно, провёл последний матч за ЦСКА – сколько ещё раз так можно повторить будет?

Три команды с берегов Волги («Крылья Советов», «Пари НН» и «Рубин», за исключением «Акрона») в двух стартовых турах РПЛ провели пять домашних матчей – и во всех потерпели поражения. Не проиграл разок только «Рубин» в междусобойчике с «Пари НН».

«Динамо» из Махачкалы зацепило ничью на этот раз в Краснодаре – 0:0. «Быки» больше не собираются бороться за чемпионство? С таким же счётом закончили свой матч «Оренбург» и «Ахмат» – там всё было предсказуемо.

Кирилл Иванцов