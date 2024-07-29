Писарев - о матче «Спартака»: «В первом тайме скорости вообще не впечатлили»

В российском футболе прошли матчи второго тура, московский «Спартак» съездил в Химки и добыл там первую победу в сезоне, переиграв местный клуб со счётом 3:1. Бывший футболист «Спартака» Николай Писарев доволен результатом, но у него есть вопросы к игре, особенно в первом тайме.

- В первом тайме скорости меня не впечатлили абсолютно. Если бы не Эсекьель Барко, это были вообще скорости Первой лиги. Видно, что он мастеровитый парень, - цитирует слова Писарева «РБ Спорт».

В следующем туре чемпионата «Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».