​«Очень хороший город» - Диего Косте нравится в Краснодаре

Бразильский защитник «Краснодара» Диего Коста обживается в своём новом городе - и находит его весьма привлекательным. Он заявил журналистам, что хорошо себя чувствует в нём.

- Очень хороший город. Я себя здесь хорошо чувствую, - цитирует слова Косты «РБ Спорт».

А вот сравнить футбол в Бразилии и России он пока не может:

- Ещё не сложилось впечатление о футболе в России. Нужно иметь более полное понимание, чтобы сравнивать, - добавил футболист.

В российском чемпионате позади два тура, «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда заняла второе место.