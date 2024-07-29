«Зенит» вынес «Рубин», а «Спартак» уверенно разделался с «Химками» — итоги 2-го тура РПЛ

Завершился второй тур Российской премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги минувших матчей.

«Крылья Советов» - «Ростов» (1:3)

Подопечные Игоря Осинькина снова проиграли на своём поле, на этот раз «Ростову». В первом тайме разница по игре была невелика, но всё же «Ростов» превосходил «Крылья», а вот во второй половине встречи дончане додавили самарцев. Ключевые факторы поражения «Крыльев Советов» — физика и резервы. После игры Осинькин признался, что команде уже не хватает внутренних резервов после регулярного отъезда футболистов, а также из-за частых травм.

Отметим, что после матча наставник «Ростова» Валерий Карпин заявил, что в целом доволен игрой команды, ведь его футболисты выполнили всё, что должны были. Такое редко можно услышать от 55-летнего специалиста.

«Пари НН» - ЦСКА (0:3)

Нижегородцы вышли очень разобранными на игру против «армейцев». Подопечные Марко Николича по всем статьям переиграли команду Саши Илича, поэтому счёт полностью отражает события матча. По слухам, если Илич не сможет исправить ситуацию в ближайших играх, то вскоре лишится работы в России.

Стоит сказать, что у ЦСКА на скамейке остался Фёдор Чалов, которого активно сватают в греческий ПАОК. При этом форвард всё же появился на поле, сыграв несколько минут в самом конце встречи.

«Динамо» - «Локомотив» (3:1)

Первое столичное дерби в новом сезоне Российской премьер-лиги получилось очень зрелищным и событийным! Всё началось с потрясающего удара Луки Гагнидзе, который дальним выстрелом отправил мяч в девятку уже на 12-й минуте. В концовке первого тайма «Локомотив» отыгрался усилиями Дмитрия Воробьёва, который забил уже во второй игре подряд.

На старте второго тайма «Локомотив» полностью превосходил соперника и создал большое количество моментов, чего только стоит штанга и перекладина, которые спасли ворота Лунёва. Удача оказалась на стороне «Динамо», ведь сначала Майсторович забил после розыгрыша углового, а затем «железнодорожники» стали больше раскрываться и получили третий мяч от Нгамалё.

Подопечные Марцела Лички удивляют своей игрой на старте сезоне, ведь у команды практически полностью отсутствует основной костяк, но молодёжь пока ничем не уступает партнёрам. Страшно представить, что за машину мы увидим после возвращения всех легионеров!

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«Рубин» - «Зенит» (0:4)

Первые полчаса игры мы видели то, что все и ожидали. Была тяжелая вязкая игра без голевых моментов, но на 36-й минуте «Зениту» всё-таки удалось вскрыть оборону казанцев усилиями Маркуса Вендела и Максима Глушенкова. Спустя несколько минут «сине-бело-голубые» заработали пенальти, который успешно реализовал Матео Кассьерра. После этого «Рубин» был вынужден раскрываться, за что «Зенит» и наказал соперника ещё два раза. Третий мяч забил Педро, а точку поставил Вильсон Изидор, забивший за «Зенит» впервые за последние восемь месяцев.

После финального свистка главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что в матче сказалась серьёзная разница в классе. При этом он ни в чём не стал обвинять свою команду, отметив хорошую самоотдачу футболистов.

«Факел» - «Акрон» (0:2)

Данный матч открывал новый стадион в Воронеже, который получил название «Факел». Это настоящее историческое событие, ведь в Российской премьер-лиге новые арены не открывались со времён чемпионата мира – 2018.

Однако с самого начала всё было против «Факела». Уже на третьей минуте Сергей Божин получил красную карточку за грубый фол, но после просмотра видеоповтора карточка была изменена на жёлтую. Однако удаления в этом матче «Факелу» избежать не удалось. В концовке тайма за опасную игру был наказан Евгений Марков.

Второй тайм ожидаемо прошёл под контролем «Акрона», который реализовал два своих момента и одержал первую победу в своей истории в рамках РПЛ.

«Химки» - «Спартак» (1:3)

Перед матчем мало кто делал прогноз на исход в этом противостоянии, ведь «Химки» здорово себя проявили в первом туре с махачкалинским «Динамо», а «Спартак» разочаровал в Оренбурге. Однако уже с первых минут поединка «красно-белые» полностью забрали мяч под свой контроль и в первом тайме должны были забивать несколько голов в ворота «Химок». Сначала за соперника сыграла штанга после потрясающего прохода и удара Эсекьеля Барко, а уже в компенсированное время Тео Бонгонда не смог реализовать пенальти, заработанный Манфредом Угальде. Стоит сказать, что и у подмосковного клуба были свои шансы и даже был забитый мяч, который отменили из-за фола на Умярове.

Сложилось впечатление, что на втором тайм «Химки» просто не вышли или же вышел новый «Спартак». Спустя четыре минуты после возобновления игры дебютант Барко по фантастической траектории отправил мяч в девятку со штрафного удара, а уже через шесть минут Угальде забил свой первый гол в футболке «Спартака» в рамках РПЛ. Третий мяч записал на свой счёт Срджан Бабич, но у команды Деяна Станковича было множество и других моментов, но довести счёт до неприличного не удалось. Более того, на 90-й минуте «Химки» один мяч отыграли.

По матчу стоит выделить атакующие трио «Спартака», ведь Угальде и Бонгонда здорово взаимодействовали с Барко, который будто уже несколько лет играет за «Спартак» и понимает партнёров с полуслова. По первой игре аргентинец всех впечатлил своей игрой и заслуженно был признан лучшим игроком матча. Кажется, что «Спартак» наконец-то попал с трансфером.

«Оренбург» - «Ахмат» (0:0)

Практически на протяжении всех 90 минут игры «Оренбург» превосходил «Ахмат» в атакующих действиях и был очень близок к голу, но воплотить своё преимущество в забитый мяч так и не удалось. Счёт точно не отражает события игры, в которой вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия провёл один из лучших матчей за последнее время. Большое количество спасений вратаря позволило команде Магомеда Адиева добыть одно очко в гостевом матче с «Оренбургом».

«Краснодар» - «Динамо» Махачкала (0:0)

Самый неожиданный результат тура. Все ждали лёгкой победы «Краснодара», но по ходу встречи ближе к победе были скорее гости. Уже к перерыву «Динамо» могло уйти с серьёзным преимуществом в счёте, но Сердерову, Магомедову, Крачковскому и Касинтуре не удалось реализовать свои моменты.

Во втором тайме «Краснодар» немного оживился, но смог организовать всего два голевых момента, в которых не получилось забить у Козлова и Сперцяна. Уже в концовке поединка «быки» организовали настоящий штурм, но «Динамо» смогло отстоять и заслуженно возвращается домой с одним набранным очком.

Дмитрий Миляев