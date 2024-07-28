«Зенит» и «Динамо» - лидеры таблицы РПЛ после двух туров, «Пари НН» и «Крылья» - в зоне вылета

Завершились все восемь матчей второго по счёту тура сезона РПЛ-2023/24. Нескольким командам удалось добыть стопроцентный результат в прошедших матчах, а кому-то – не получить ни одного очка.

Первое и второе места – у «Зенита» и московского «Динамо», по шесть баллов у клубов. Четыре очка имеют ЦСКА, «Оренбург» и «Ростов», разместившиеся с третьего по пятое места. Московский «Спартак» с тремя баллами – на седьмом месте, ниже на строчку с таким же количеством очков «Локомотив».

В зоне вылета разместились «Пари НН» и «Крылья Советов», оба стартовых матча волжане проиграли. 14-е место и также ноль очков у «Факела».

Третий по счёту тур нового сезона РПЛ пройдёт в следующие выходные, 3-4 августа, а также один матч запланирован на 5 августа.