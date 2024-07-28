Смолов не забивает 19 матчей РПЛ подряд

Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов вечером воскресенья не смог распечатать ворота махачкалинского «Динамо». Новичок РПЛ гостил в Краснодаре, поединок завершился лишь нулевой ничьей.

Как сообщает Opta Sports, Фёдор не может забить команде соперника в рамках РПЛ уже на протяжении 19 встреч кряду. В них он нанёс 25 ударов на 2.7 xG.

Напомним, в «Краснодар» Смолов вернулся перед началом этого сезона в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом было московское «Динамо».

«Краснодару» за первые два тура РПЛ победить не удалось, у клуба две ничьих и 10-е место турнирной таблицы с двумя баллами.

Из-за кого «Краснодар» чуть не проиграл новичку РПЛ