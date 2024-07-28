Виктор Са: Отсутствие южноамериканцев повлияло на «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Виктор Са ответил на вопрос о том, насколько команде не хватает игроков, участвовавших на Кубке Америки – 2024.

«Конечно, все знают об их уровне. Их отсутствие повлияло. Но нельзя сказать, что наш состав без них хуже. Есть кем их заменить», — цитирует Са «Матч ТВ».

Сегодня, 28 июля, «Краснодар» не смог на своем поле одолеть дебютанта Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо». Игра между командами завершилась нулевой ничьей.

По итогам двух туров кубанский клуб занимает десятое место в чемпионате России, имея в своей копилке два очка. Следующим соперником «Краснодара» в РПЛ станет «Факел».