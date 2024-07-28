«Краснодар» - лучшая команда нового сезона РПЛ по владению мячом

Вечером воскресенья «Краснодар» не смог в очном матче одолеть махачкалинское «Динамо». «Быки» разошлись с новичком РПЛ в родных стенах всего лишь нулевой ничьей.

Однако есть и позитивный факт в начале сезона для «Краснодара» и его многочисленных болельщиков. Так, «быки» сейчас - это самая лучшая команда по владению мячом за прошедшие два тура. В среднем «Краснодар» владеет мячом 66% игрового времени.

Напомним, что в первом туре «Краснодар» сыграл вничью в гостях с «Ахматом» в Грозном. Сейчас у серебряного призёра прошлого сезона в активе два балла и десятое место турнирной таблицы.