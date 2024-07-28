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Виктор Са: «Мы начали сезон не так, как планировали»

28 Июля 2024 • 23:42 Комментировать
Краснодар
0:0
Динамо Махачкала

Нападающий «Краснодара» Виктор Са поделился комментарием о матче с махачкалинским «Динамо».

Игра второго тура Российской премьер-лиги завершилась ничейным результатом со счетом 0:0.

«Без сомнений, это игра ниже наших возможностей. Все знают наш уровень. Ничего нельзя сказать про результат, он негативный. Мы начали сезон не так, как планировали», — приводит слова бразильца «Матч ТВ».

Футболист добавил, что сейчас «Краснодар» должен вернуть уверенность и начать подготовку к новым играм.

После двух туров в копилке «Краснодара» только два набранных очка. В настоящий момент команда располагается на десятой позиции в таблице.

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