Ташуев рассказал, почему его не интересует возвращение в Беларусь

Известный российский тренер Сергей Ташуев на данный момент уже несколько месяцев никого не тренирует. В минувшем апреле он покинул воронежский «Факел».

Сергей Абуезидович рассказал, почему не рассматривает вариант вернуться в Беларусь. Ранее он возглавлял в соседней стране солигорский «Шахтёр».

«Не представляю возвращение в белорусский чемпионат. Уровень футбола очень сильно упал. Пока не готов там работать», - делится тренер с Legalbet.

Ранее имя Ташуева связывали с новороссийским «Черноморцем», в котором под главным тренером до третьего тура Мелбет-Первой лиги шаталось кресло.