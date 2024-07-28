Грозненский «Ахмат» в скором времени пополнится новым нападающим.

Как сообщает Sport24, состав клуба Российской премьер-лиги пополнит форвард сборной Казахстана Максим Самородов. Ранее эту команду тренировал Магомед Адиев, Самородов хорошо знаком специалисту.

Стороны подпишут контракт на четыре года, отмечает источник. За новичка грозненцы заплатят 1 млн евро. Сейчас права на Максима принадлежат «Актобе», что базируется в одноимённом городе Казахстана. В середине недели Самородов пройдёт медосмотр в новом клубе.

«Ахмат» по итогу первых двух туров нового сезона РПЛ дважды сыграл вничью, сейчас у клуба два балла и 12-е место таблицы. С концовки прошлого сезона возглавляет команду Магомед Адиев.