Игроки «Оренбурга» пробили по воротам соперников 42 раза за два тура

Интересным фактом про «Оренбург» делится Opta Sports. Так, только за два первых тура нового сезона РПЛ уральцы пробили по воротам соперников аж 42 раза. Это лучший результат по количеству ударов среди всех команд Премьер-лиги на данный момент.

Правда, только два удара завершились для «Оренбурга» голами. Оба пришлись в ворота московского «Спартака» в первом туре (2:0). В воскресенье «Оренбург» принимал дома «Ахмат» и разошёлся с грозненцами лишь нулевой ничьей.

После двух стартовых туров «Оренбург» занимает пятое место таблицы РПЛ с четырьмя баллами. Отставание от первого места – два балла.