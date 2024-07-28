Колосков рассказал, какие позиции нужно усилить «Динамо» для борьбы за чемпионство

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о составе столичного «Динамо».

По мнению специалиста, для борьбы за титул «бело-голубые» должны приобрести пять футболистов.

«Команде нужен нападающий в пару к Тюкавину, пара крайних защитников и как минимум один игрок в центр обороны», — заявил Колосков Metaratings.

В двух стартовых матчах чемпионата России «Динамо» набрало шесть очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице.

В следующем туре РПЛ подопечные Марцела Лички встретятся на выезде с «Акроном». Игра между командами пройдет 3 августа, начало — в 15:00 по мск.