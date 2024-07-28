Агент хорватского полузащитника Тони Фрука специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на последние слухи, которые связывали его клиента с московским ЦСКА.

«У меня нет никакой информации по этому поводу, и я не контактировал ни с ЦСКА, ни с каким-либо другим российским клубом. Если кто-то и предлагал Тони ЦСКА, то это какой-то клоун - предлагать игрока без ведома игрока и его агента. Я уважаю российскую лигу и такие клубы, как ЦСКА, многие хорватские игроки имели большой опыт работы в России, но на данный момент у Тони есть несколько серьёзных вариантов в Германии, Испании и других ведущих европейских лигах», - сказал нашему корреспонденту Иван Рукавина.

Ранее сообщалось, что Фрука предлагали «армейцам», однако столичный клуб отказался от перспективы подписать игрока.