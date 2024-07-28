Смородская: «Победа над «Химками» ещё не повод считать Станковича нормальным тренером»

Ольга Смородская, бывший президент столичного «Локомотива» скептически отнеслась к первому успеху Деяна Станковича у руля московского «Спартака». В воскресенье «красно-белые» обыграли «Химки» с уверенным счётом – 3:1. Встречались коллективы во втором туре РПЛ.

«Пока маловато, чтобы считать Станковича нормальным тренером. Что должно случиться, чтобы я назвала его крутым? «Спартаку» надо показывать стабильную игру на протяжении хотя бы месяца», - делится Смородская с «РБ Спорт».

Напомним, что первый тур «Спартак» Станковича провалил, всухую уступив в гостях «Оренбургу» (0:2).