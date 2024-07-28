Московскому ЦСКА предлагали подписать 23-летнего атакующего полузащитника «Риеки» Тони Фрука, однако столичный клуб отказался от такого варианта.

Как сообщает «Чемпионат», в ЦСКА интересовались условиями потенциальной сделки. Однако внутренние совещания, в том числе с тренерским штабом привели к решению отказаться от игрока.

«ЦСКА работает по новичкам, которые принципиально дадут качество. В данном случае такой уверенности не было», - отмечает источник.

Напомним, что ЦСКА стартовал в новом сезоне РПЛ с ничьей с «Ростовом» и победы над «Пари НН». Возглавляет «армейцев» серб Марко Николич.