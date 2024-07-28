Мостовой: «Переезд в ОАЭ – конец карьеры Азмуна»

Бывший российский полузащитник, а ныне эксперт Александр Мостовой высказался о смене клуба иранским форвардом Сердаром Азмуном. Иранец отныне выступает в ОАЭ за «Шабаб Аль-Ахли». 28 июля о переходе форварда из «Байера» стало известно официально.

«Полагаю, это завершение карьеры для Сердара. Он не стал основным в «Байере» и «Роме», к сожалению. Но сейчас жизнь такая. Для того, чтобы заработать, у него хороший возраст», - говорит Мостовой с Metaratings.

Напомним, что в «Байере» Азмун оказался зимой 2021-2022 годов. В Леверкузене он значимых успехов не добился, не помогла набрать голевую форму прошлогодняя аренда в «Рому».

Азмун официально сменил клуб