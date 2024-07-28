Биджиев: «Имели много достаточно острых моментов, которые обязаны были реализовывать»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- 0:0, вторая ничья подряд в сезоне. Насколько сегодня довольны тем, как сыграла ваша команда?

- В целом, конечно, матч был очень тяжелый. Все-таки встречались с одним из лидеров. Но я скажу так, что, в принципе, что наметили, наши ребята всё выполнили и проявили себя с самой лучшей стороны. Конечно, были ошибки, но я не думаю, что их было много. Более того, считаю, что первый тайм был за нами, мы имели много моментов достаточно острых, которые обязаны были реализовывать. Дальше во втором тайме тоже. А так считаю, что матч получился такой напряженный. Интересно для зрителей. Особенно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые пришли нас поддержать, которые за нас болели.

- Вы сказали, что хорошо себя чувствовали и выполнили установку. В чем была установка, что именно ваши игроки сделали сегодня?

- Я расшифровывать не буду. Перед матчем я сказал, что нам нужно сконцентрироваться на своих действиях. Мы это и старались делать всю игру.

- В перерыве между таймами что говорили в раздевалке? Какой был план на второй тайм, зная, что «Краснодар» здесь будет прибавлять?

- Мы подкорректировали определенные ситуации, которые нам не нравились по ходу первого тайма. Вышли на второй тайм с таким же настроем продолжать атаковать.

- К 67-й минуте ваш коллега Мурад Мусаев сделал все пять замен. А вы только после этого времени. Вас устраивала игра тех футболистов, которые находились на поле, либо это тоже была такая тактика?

- В принципе, ребята справлялись. Когда мы уже потом видели, что начала уже некоторым ребятам требоваться замена, мы уже начали проводить замены. А в целом я считаю, что до того момента все справлялись нормально.

- Какая линия вас сегодня максимально удовлетворила? Какой линии нужно дорабатывать?

- Я скажу так, что если сыграли на ноль, значит, оборонительные действия всей команды, наверное, на уровне. То, что не забили, тут очень обидно, что моменты были и такие достаточно стопроцентные. Поэтому надо было решать, конечно.

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- Вопрос о концовке, которая явно была за «Краснодаром», вас прижали к штрафной. Как удалось отбиться, за счет чего?

- За счет организации действий в обороне, тут другого не может быть.