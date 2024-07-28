«Веди себя профессионально» — Генич обратился к Соболеву

Футбольный комментатор Константин Генич поделился комментарием о ситуации нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Напомним, ранее форвард был отстранен от тренировок с основной командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».

По мнению Генича, «Спартак» должен жестче себя вести в переговорах с «Зенитом», и если те не готовы платить запрашиваемые 12 миллионов евро, то разговор должен быть закрыт.

«Не знаю, что запудрили Соболеву, но «Спартак» должен ставить себя жестче. Саша, будь добр вести себя профессионально», — заявил Генич «РБ Спорту».

28 июля Соболев не попал в заявку «Спартака» на матч второго тура РПЛ против «Химок» (3:1).