«Ахмат» отдал Челиковича в аренду в Грецию

Грозненский «Ахмат» отдал в аренду своего игрока обороны. В греческий «Панетоликос» отправился 25-летний центральный защитник из Боснии и Герцеговины Ясмин Челикович. Новостью делится пресс-служба нового клуба легионера.

Срок арендного соглашения рассчитан на этот футбольный сезон, до лета 2025 года. Контракт Ясмина с «Ахматом» - до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тыс. евро.

Напомним, что новый сезон «Ахмат» начал с двух ничьих подряд. В первом туре РПЛ грозненцы разошлись миром с «Краснодаром» дома (1:1), а во втором – с «Оренбургом» в гостях (0:0).