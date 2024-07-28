Мусаев: «Мы должны играть по-другому»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- 0:0, ничья вторая подряд. Ваш комментарий и анализ по горячим следам матча?

- Первый тайм провалили. Непозволительно так играть в единоборствах и по качеству игры. На игре было много наших болельщиков, это наш первый домашний матч. То, что происходило, не должно повторяться. Во втором тайме было лучше, но все равно мы должны больше контролировать игру, владеть игрой, создавать больше моментов. В целом заслужили сегодня победу. Есть о чем говорить, над чем работать. Повторюсь, мы должны играть по-другому.

- По содержанию игры насколько вас она удовлетворила?

- Вообще не удовлетворила никак.

- Что говорили в перерыве, настраивая на второй тайм? Потому что во втором тайме к 62-й минуте сделали все 5 замен. Насколько довольны, как вышли игроки резерва?

- Странно, что кого-то нужно настраивать, когда ты выходишь на один из лучших стадионов в мире, когда самое начало чемпионата, и кто-то выходит и не выкладывается на 100%. Но я как главный тренер отвечаю за все это. Поговорили на повышенных, заменами какими-то удовлетворен, какими-то нет.

- Все-таки концовка осталась за вашей командой. Что стало получаться, что могло все-таки привести к голу?

- Концовка - это мало. Надо играть с первых минут так, как играли концовку. Это мало, нас не устраивает. Стали оказывать больше давления, стали лучше делать смену направления, было больше доставок в штрафную, зарабатывали стандарты. Но так нужно играть все 90 минут. Нас не устраивает, что мы играем только концовку тайма.

- Таким ли оказался соперник, на что вы рассчитывали перед матчем?

- Да. Именно то, что видели, - хорошая команда с характером, бьется. Что я говорил перед матчем, то мы и увидели.