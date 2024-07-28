Зобнин достиг юбилейной отметки в матчах за «Спартак»

В воскресенье московский «Спартак» победил на выезде в Подмосковье «Химки» с уверенным счётом – 3:1. Один из самых опытных игроков в сегодняшнем составе «красно-белых», Роман Зобнин достиг в воскресной встрече юбилейной отметки.

Так, на «Арене Химки» Роман вышел на поле в 200-й раз за «Спартак» в рамках Российской премьер-лиги. Фактом делится «Цифроскоп».

Напомним, что в «Спартаке» Роман оказался восемь лет назад, в 2016 году. С тех пор со своим клубом он побеждал в чемпионате и Кубке России. До перехода в «Спартак» Роман три года был в московском «Динамо».

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