Касинтура: «Достойная игра с нашей стороны»

Лучший футболист встречи «Краснодар» - «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Какие впечатления от второй подряд выездной ничьей в нынешнем сезоне?

- Во-первых, хотелось бы поблагодарить всех своих партнеров по команде, болельщиков, всех участников этой игры и соперников тоже за хорошую игру. К сожалению, нам не удалось набрать три очка, на которые мы претендовали, потому что мы приехали не за одним очком, а за тремя. Игра, я думаю, что равная по моментам. Даже у нас было побольше явных, стопроцентных моментов. Но, к сожалению, реализации чуть-чуть не хватало нам, но будем работать. Я думаю, дальше намного лучше будет.

- Несколько слов детально о таймах, что можете сказать? Потому что было ощущение по первому тайму, что у вас побольше моментов и нагнетали вы больше. Так это или нет?

- Да, скорее всего, это так. Но все прекрасно понимают, что сейчас начало сезона. Тяжело на таких высоких скоростях держаться всю игру. Поэтому в первом тайме, скорее всего, когда сил было побольше, мы высоко прессинговали и у нас больше получалось. Во втором тайме соперник чуть больше давил, все-таки он играет дома при своих болельщиках. Хорошо, что есть хотя бы одно очко, это лучше, чем ничего.

- Что в перерыве сказал главный тренер, как настраивал на вторую 45-минутку?

- Не сбавлять обороты, дальше прессинговать, чуть придерживать мяч побольше, чем в первом тайме. К сожалению, не хватило этого нам, но я думаю, все довольны. Будем дальше работать, следующая игра уже домашняя.

- Вопрос по концовке второго тайма. Все-таки «Краснодар» давил, давил и давил. За счет чего удалось отстоять ничью? Помимо великолепной игры вашего вратаря.

- Да, у нас команда вся молодцы. Все боролись и до конца играли. Для этого у нас есть вратарь, чтобы в такие моменты выручать команду, как он сегодня это сделал. Ему отдельное огромное спасибо за это.

- Матчи с «Химками» и «Краснодаром», с кем было тяжелее играть?

- Скорее всего, здесь потяжелее, потому что когда играешь при стольких болельщиках, они все время нагнетают и добавляют эмоций для своих игроков. Намного сложнее играть, чем при пустых трибунах. Но мы справились с давлением. Молодцы все, достойная игра с нашей стороны.