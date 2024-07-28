Клаудиньо и Вендел не покинут «Зенит» — источник

Бразильские полузащитники Клаудиньо и Маркус Вендел останутся в «Зените». Об этом заявил известный комментатор Георгий Черданцев в эфире программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в услугах Клаудиньо заинтересован бразильский «Фламенго». По Венделу накануне появилась информация о том, что турецкий «Галатасарай» согласовал трансфер футболиста с «Зенитом».

После двух туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея в своей копилке шесть набранных очков.

В следующем туре «Зенит» встретится на своем поле с «Ростовом».