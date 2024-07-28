​Кечинов: «В сравнении с игрой против «Оренбурга» это небо и земля»

В российском чемпионате проходят матчи второго тура РПЛ, московский «Спартак» сумел забить три мяча «Химкам». Бывший нападающий московского клуба, Валерий Кечинов, впечатлён тем, как «Спартак» провёл прошедший матч. Он считает, что после невразумительного выступления в игре с «Оренбургом» подопечные сербского специалиста Деяна Станковича выдали совсем другой матч:

- Если сравнивать с игрой против «Оренбурга», конечно, это небо и земля. В Химках «Спартак» играл очень уверенно, создавал очень много моментов, в первом тайме могли забить помимо пенальти еще три раза. Ну и во втором тайме благодаря мастерству Барко случился переломный момент, - цитирует слова Кечинова «РБ Спорт».

В следующем туре российского чемпионата московский клуб сыграет с самарскими «Крыльями Советов».