​Червиченко: «Первый тайм был позорищем»

В российском чемпионате проходят матчи второго тура РПЛ, московский «Спартак» сумел забить три мяча «Химкам». Экс-президент московского клуба Андрей Червиченко пожурил команду за невнятную игру в первом тайме - он завершился нулевой ничьей. Лишь после перерыва «Спартак» заиграл подобающим фавориту образом:

- В первом тайме было позорище, поэтому не было желания смотреть матч. Мне этого хватило, чтобы понять, что кролика в итоге зарежут, - цитирует слова Червиченко «РБ Спорт».

В следующем туре российского чемпионата московский клуб сыграет с самарскими «Крыльями Советов».