Из-за кого «Краснодар» чуть не проиграл новичку РПЛ: три худших игрока матча против «Динамо» из Махачкалы

Ставим оценки футболистам Мурада Мусаева

Если «Краснодар» Владимира Ивича с первых туров заявил о себе и рванул к борьбе за чемпионство, то «Краснодар» Мурада Мусаева пока показывает себя обычным середняком. С трудом увезли ничью из Грозного, а теперь не смогли обыграть махачкалинское «Динамо», дебютировавшее в РПЛ. Пока очень неубедительно.

Так кто же сыграл слабо, из-за кого стал возможен такой результат? Давайте разбираться. Пройдёмся по худшим персоналиям отчётного матча РПЛ.

Статистика матча: владение мячом – 56:44, удары по воротам – 12:7, в створ – 3:2, угловые – 11:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Мурада Мусаева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРАСНОДАР» – «ДИНАМО»

ЛУКАС ОЛАСА – 4,5. Сам факт такой слабой игры против новичка РПЛ делает весь «Краснодар» уязвимым. Но мы попробуем отметить конкретные зоны и первым делом выделим левый фланг, где орудовал Лукас Оласа.

До замены ничего толкового оттуда не пришло, все 6 кроссов улетели сопернику. Ещё 15 потерь добавил себе в пассив Лукас, а заменён был из-за микротравмы на 57-й минуте.

НИКИТА КРИВЦОВ – 4,5. Столько же времени провёл на поле Никита Кривцов, но его замена не сопровождалась небольшим повреждением. Просто «фантазиста» ничего не создавал. А когда центральный полузащитник отдаёт за час игры 16 (за 24 попытки) точных передач – это звоночек.

Даже единоборств избегал, ничего не создавал, однажды пробил мимо ворот в акробатическом прыжке. Мусаев этот перформанс терпел всего 57 минут.

ФЁДОР СМОЛОВ – 3,5. Продолжаем падать в количестве точных передач. Фёдор Смолов на поле провёл все 105 (да, да накопилось именно столько) минут игрового времени, за которые точно отдал мяч своим партнёрам всего 10 (!) раз. Дальнейшие пересуды, кажется, излишни.

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Все три заброса Смолова оказались неточными, больше половины единоборств проиграл (5 из 8), один полумомент загубил. Самое главное, что по Фёдору можно измерить слабую игру «Краснодара» в атаке. Сегодня «Динамо» без проблем сдержало и «быков», и лидера их нападения.