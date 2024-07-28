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Гранат: «В «Крыльях» Зиньковский показывал совершенно другую игру»

28 Июля 2024 • 22:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
05.08 20:00

Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат высказался о ситуации вингера «красно-белых» Антона Зиньковского.

В концовке прошлого сезона Зиньковский перестал попадать в стартовый состав «Спартака». Эта тенденция продолжилась и при новом тренере Деяне Станковиче.

«Ко двору не пришелся Зиньковский. В «Крыльях» показывал совершенно другую игру», — приводит слова Граната Legalbet.

Напомним, Зиньковский перебрался в «Спартак» летом 2022 года. За это время он появился на поле в 76 играх с учетом всех турниров, забил семь голов и записал на свой счет восемь ассистов.

Трудовой договор Зиньковского со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро. 
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Спартак Москва Владимир Гранат Антон Зиньковский ещё теги

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