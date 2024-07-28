​Ещенко: «Спартак» реабилитировал себя»

В российском чемпионате проходят матчи второго тура РПЛ, московский «Спартак» сумел забить три мяча «Химкам». Бывший игрок московского клуба Андрей Ещенко прокомментировал увиденное в прошедшем матче, он считает, что москвичи реабилитировались за невразумительное выступление в первом туре чемпионата:

- Молодцы! Оживает ли «Спартак»? Они с «Оренбургом» тоже могли бы забить. Тогда поменялся бы ход игры. Молодцы, что сейчас реабилитировались, забили три мяча, - цитирует слова Ещенко «РБ Спорт».

В следующем туре российского чемпионата московский клуб сыграет с самарскими «Крыльями Советов».