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Скучное завершение тура: «Краснодар» не смог обыграть гостей из Махачкалы, второй раз кряду сыграв вничью

28 Июля 2024 • 22:06 Комментировать
Краснодар
0:0
Динамо Махачкала
окончен

«Динамо» и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч второго тура РПЛ состоялся 28 июля на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар0:0Динамо Махачкала
Агкацев СтаниславОлаcа Лукас 57' (Петров Сергей ( 57') Кайо Панталеао 67' (Кевин Пина ( 67') Тормена ВиторКоста Диего  50'Черников Александр 67' (Олусегун Олакунле ( 67') Кривцов Никита 57' (Козлов Данила Сергеевич ( 57') Виктор Са  72'Кобнан Мозес 32' (Батчи Жоау ( 32') Смолов ФёдорСперцян Эдуард
Запасные: Голиков ДаниилДюпин ЮрийЭктов АлександрГазинский ЮрийАрутюнян Георгий
Волк ДавидКагермазов Сослан 85' (Храмцов Максим ( 85') Крачковский Антон 84' (Юсупов Залимхан ( 84') Сундуков Темиркан  66'Шумахов ИдарАлибеков МуталипГлушков Никита Сергеевич 90' (Зинович Кирилл ( 90') Пальцев ВалентинСердеров Сердер 76' (Ангбан Викторьен ( 76'  83') Магомедов Ражаб 76' (Гаджиев Абакар ( 76') Касинтура Эгаш
Запасные: Гаджиев ШамильКирш ИльяМагомедов ТимурСандрачук Александр
28 июля. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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Второе кряду южное дерби предстояло футболистом Краснодара – сначала выезд в Грозный, теперь приём гостей из Махачкалы. Победить на чужом поле не удалось, перед своими же болельщиками расправляться с новичком РПЛ «Краснодара» был просто обязан. По крайней мере, так казалось нейтральным зрителям и экспертам.

Но вышло всё гораздо сложнее. С самых первых минут гости показали, что легко «быкам» победу не добыть. Градус борьбы поднялся на максимум, стыки сопровождали практически каждый эпизод. Сперцян получил небольшое повреждение, Мозесу наступили на ногу, Волк врезался в Пальцева. А первый опасный момент, тем временем, создали как раз гости.

Магомедов оказался всеми забыт и после прострела с фланга пробил из убойной позиции. Метров с семи послал мяч точно по позиции Агкацева. Мусаева же совсем не впечатлила игра его команды, на исходе получаса он заменил полутравмированного Мозеса на Жоау Батчи. Но ситуация к лучшему не изменилась. В компенсированное к первому тайму время Сердеров накрутил двух защитников, пробил/прострелил слева, а Касинтура летел к дальней штанге, но не хватило ему сантиметров, чтобы занести мяч в сетку.

«Краснодар» же смотрелся блекло и совсем ничего не показывал. На исходе часа игры Мусаев перешёл на схему с тремя нападающими, выпустив Петрова и Козлова вместо Оласы и Кривцова. А болельщики всё ждали первый толковый момент. На последнюю треть матча вышли Ленини и Олусегун, заменившие Кайо и Черникова. «Краснодар» всё ещё без стоящих атак. Все пять замен сделаны, а к 75-й минуте всего один удар в створ ворот «Динамо». И вполне закономерные нули, гости смотрятся даже лучше.

Собственно, и за оставшиеся минуты ситуация на поле не изменилась. «Динамо» Махачкала уверенно засушило игру на 0:0, «Краснодар» даже не смог повлиять на ситуацию. Второй тур кряду завершают ничейным результатом и футболисты Мусаева, и игроки Биджиева.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Махачкала

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