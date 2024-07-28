Скучное завершение тура: «Краснодар» не смог обыграть гостей из Махачкалы, второй раз кряду сыграв вничью

«Динамо» и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч второго тура РПЛ состоялся 28 июля на стадионе «Краснодар».

Второе кряду южное дерби предстояло футболистом Краснодара – сначала выезд в Грозный, теперь приём гостей из Махачкалы. Победить на чужом поле не удалось, перед своими же болельщиками расправляться с новичком РПЛ «Краснодара» был просто обязан. По крайней мере, так казалось нейтральным зрителям и экспертам.

Но вышло всё гораздо сложнее. С самых первых минут гости показали, что легко «быкам» победу не добыть. Градус борьбы поднялся на максимум, стыки сопровождали практически каждый эпизод. Сперцян получил небольшое повреждение, Мозесу наступили на ногу, Волк врезался в Пальцева. А первый опасный момент, тем временем, создали как раз гости.

Магомедов оказался всеми забыт и после прострела с фланга пробил из убойной позиции. Метров с семи послал мяч точно по позиции Агкацева. Мусаева же совсем не впечатлила игра его команды, на исходе получаса он заменил полутравмированного Мозеса на Жоау Батчи. Но ситуация к лучшему не изменилась. В компенсированное к первому тайму время Сердеров накрутил двух защитников, пробил/прострелил слева, а Касинтура летел к дальней штанге, но не хватило ему сантиметров, чтобы занести мяч в сетку.

«Краснодар» же смотрелся блекло и совсем ничего не показывал. На исходе часа игры Мусаев перешёл на схему с тремя нападающими, выпустив Петрова и Козлова вместо Оласы и Кривцова. А болельщики всё ждали первый толковый момент. На последнюю треть матча вышли Ленини и Олусегун, заменившие Кайо и Черникова. «Краснодар» всё ещё без стоящих атак. Все пять замен сделаны, а к 75-й минуте всего один удар в створ ворот «Динамо». И вполне закономерные нули, гости смотрятся даже лучше.

Собственно, и за оставшиеся минуты ситуация на поле не изменилась. «Динамо» Махачкала уверенно засушило игру на 0:0, «Краснодар» даже не смог повлиять на ситуацию. Второй тур кряду завершают ничейным результатом и футболисты Мусаева, и игроки Биджиева.