​Бабич: «Станкович - тренер с характером»

В российском чемпионате проходят матчи второго тура РПЛ, московский «Спартак» сумел забить три мяча «Химкам». Сербский игрок московского клуба Срджан Бабич прокомментировал своё сотрудничество с соотечественником - новым наставником «Спартака», также сербом, Деяном Станковичем. Он назвал его «темпераментным тренером». Напомним, что прежним наставником клуба был испанец Гильермо Абаскаль:

- Станкович — это тренер с темпераментом и характером. Он всегда говорит о том, насколько важна ментальность. Он это показывает каждую тренировку и каждый день заряжает нас, - цитирует слова игрока РБ Спорт.

В следующем туре российского чемпионата московский клуб сыграет с самарскими «Крыльями Советов».