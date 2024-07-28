Футболист «Динамо» ответил, когда выйдет на поле

Луис Чавес, выступающий за столичное «Динамо», рассказал, когда сможет выходить на поле.

- Все нормально, к следующему матчу буду полностью готов, - передаёт слова футболиста «РБ Спорт».

«Динамо» во втором туре РПЛ нанесло поражение «Локомотиву» со счётом 3:1. В следующем поединке «бело-голубые» встретятся со «Спартаком» в рамках Кубка России, матч пройдёт 21 июля, старт – в 18:30 по мск.

Чавес принадлежит «Динамо» с 2023 года и в своём первом сезоне провёл за команду 32 матча и четыре раза поразил ворота соперников. Его соглашение с клубом рассчитано до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.