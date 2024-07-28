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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Футболист «Динамо» ответил, когда выйдет на поле

28 Июля 2024 • 21:50 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Локомотив Москва

Луис Чавес, выступающий за столичное «Динамо», рассказал, когда сможет выходить на поле.

- Все нормально, к следующему матчу буду полностью готов, - передаёт слова футболиста «РБ Спорт».

«Динамо» во втором туре РПЛ нанесло поражение «Локомотиву» со счётом 3:1. В следующем поединке «бело-голубые» встретятся со «Спартаком» в рамках Кубка России, матч пройдёт 21 июля, старт – в 18:30 по мск.

Чавес принадлежит «Динамо» с 2023 года и в своём первом сезоне провёл за команду 32 матча и четыре раза поразил ворота соперников. Его соглашение с клубом рассчитано до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Луис Чавес

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