​Гаврилов: «Ещё рано давать оценку Барко»

В российском чемпионате проходят матчи второго тура РПЛ, московский «Спартак» сумел забить три мяча «Химкам», причём один из них записал на свой счёт Эсекьель Барко, новобранец клуба. После матча игру Барко решил оценить Юрий Гаврилов - легендарный экс-футболист клуба. Но, по его словам, делать выводы пока что ещё рано:

- Даст ли этот гол дополнительные силы Барко? Он забил со штрафного, но я не могу сказать, что именно по этому голу можно как-то оценить уровень игры этого футболиста. Лично я с игрой этого футболиста еще не знаком и не могу давать ему оценку, - цитирует слова Гаврилова РБ Спорт.

В следующем туре российского чемпионата московский клуб сыграет с самарскими «Крыльями Советов».